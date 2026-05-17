03:20 17.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи

"Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5768 дронів-камікадзе та здійснив 2226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38719

00:05 17.05.2026
Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

10:46 16.05.2026
Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

01:30 16.05.2026
На фронті відбулось більше 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

19:18 15.05.2026
Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

14:59 15.05.2026
Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

12:46 15.05.2026
Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

05:22 15.05.2026
Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

