У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер
У Харкові зафіксовані влучання БпЛА у Салтівському районі міста, спалахнули автівки, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", – написав Терехову своєму Телеграм-каналі.
Він повідомив, що влучання зафіксовані у Холодногірському районі (виникла пожежа), а також в Основ'янському.
У Київському і Холодногірському районах також зафіксовані падіння уламків дронів.
Чи є постраждалі внаслідок атаки, Терехов не повідомив.
