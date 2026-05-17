У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

У Харкові зафіксовані влучання БпЛА у Салтівському районі міста, спалахнули автівки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", – написав Терехову своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив, що влучання зафіксовані у Холодногірському районі (виникла пожежа), а також в Основ'янському.

У Київському і Холодногірському районах також зафіксовані падіння уламків дронів.

Чи є постраждалі внаслідок атаки, Терехов не повідомив.

Джерело: https://t.me/s/ihor_terekhov