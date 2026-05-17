Інтерфакс-Україна
Події
03:11 17.05.2026

У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

У Харкові зафіксовані влучання БпЛА у Салтівському районі міста, спалахнули автівки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", – написав Терехову своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив, що влучання зафіксовані у Холодногірському районі (виникла пожежа), а також в Основ'янському.

У Київському і Холодногірському районах також зафіксовані падіння уламків дронів.

Чи є постраждалі внаслідок атаки, Терехов не повідомив.

Джерело: https://t.me/s/ihor_terekhov

Теги: #харків #бпла #атака #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:44 17.05.2026
Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

01:30 17.05.2026
ОВА: поранено 25-річну жінку внаслідок атаки по АЗС у Запорізькому районі

22:48 16.05.2026
Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

09:29 16.05.2026
У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

08:48 16.05.2026
Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

08:03 16.05.2026
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

07:26 16.05.2026
Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

12:02 15.05.2026
Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

