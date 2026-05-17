Інтерфакс-Україна
Події
02:34 17.05.2026

МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

Міністерство закордонних справ України привітало українську делегацію та виконавицю Leléka з сильним виступом і чудовим результатом на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

"Вітаємо Leléka, українську делегацію та всю творчу команду з сильним виступом і чудовим результатом! Українська музика та культура були гідно представлені на сцені Євробачення цього року", – йдеться в повідомленні міністерства в мережі Facebook.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

02:25 17.05.2026
До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

02:03 17.05.2026
Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

01:44 17.05.2026
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

00:20 17.05.2026
"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в столиці Мальти

23:01 16.05.2026
Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

22:38 16.05.2026
Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

11:32 16.05.2026
Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

10:55 16.05.2026
Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

21:44 15.05.2026
Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

