МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

Міністерство закордонних справ України привітало українську делегацію та виконавицю Leléka з сильним виступом і чудовим результатом на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

"Вітаємо Leléka, українську делегацію та всю творчу команду з сильним виступом і чудовим результатом! Українська музика та культура були гідно представлені на сцені Євробачення цього року", – йдеться в повідомленні міністерства в мережі Facebook.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

