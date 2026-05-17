Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Фінал 70-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні | Фото: Інтерфакс-Україна

№ Країна Виконавець Підсумкові бали 1 Болгарія DARA 516 2 Ізраїль Noam Bettan 343 3 Румунія Alexandra Căpitănescu 296 4 Австралія Delta Goodrem 287 5 Італія Sal Da Vinci 281 6 Фінляндія Linda Lampenius & Pete Parkkonen 279 7 Данія Søren Torpegaard Lund 243 8 Молдова Satoshi 226 9 Україна Leléka 221 10 Греція Akyllas 220 11 Франція Mentissa 158 12 Польща Alicja 150 13 Албанія Alis 145 14 Норвегія Jonas Lov 134 15 Хорватія Lelek 124 16 Чехія Daniel Žižka 113 17 Сербія Lavina 90 18 Мальта Aidan 89 19 Кіпр Antigoni 75 20 Швеція Felicia 51 21 Бельгія Essyla 36 22 Литва Lion Ceccah 22 23 Німеччина Sarah Engels 12 24 Австрія Cosmó 6 25 Велика Британія Look Mum No Computer 1

Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

Представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень.

До п'ятірки фіналістів також увійшли: Ізраїль, Румунія, Австралія і Італія.

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістилася на 15 місці з 54 балами. Найвищий бал 12 Україні поставило лише національне журі Швейцарії, а 10 балів – Азербайджана. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів.