02:03 17.05.2026
Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)
Фінал 70-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні | Фото: Інтерфакс-Україна
|№
|Країна
|Виконавець
|Підсумкові бали
|1
|Болгарія
|DARA
|516
|2
|Ізраїль
|Noam Bettan
|343
|3
|Румунія
|Alexandra Căpitănescu
|296
|4
|Австралія
|Delta Goodrem
|287
|5
|Італія
|Sal Da Vinci
|281
|6
|Фінляндія
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|279
|7
|Данія
|Søren Torpegaard Lund
|243
|8
|Молдова
|Satoshi
|226
|9
|Україна
|Leléka
|221
|10
|Греція
|Akyllas
|220
|11
|Франція
|Mentissa
|158
|12
|Польща
|Alicja
|150
|13
|Албанія
|Alis
|145
|14
|Норвегія
|Jonas Lov
|134
|15
|Хорватія
|Lelek
|124
|16
|Чехія
|Daniel Žižka
|113
|17
|Сербія
|Lavina
|90
|18
|Мальта
|Aidan
|89
|19
|Кіпр
|Antigoni
|75
|20
|Швеція
|Felicia
|51
|21
|Бельгія
|Essyla
|36
|22
|Литва
|Lion Ceccah
|22
|23
|Німеччина
|Sarah Engels
|12
|24
|Австрія
|Cosmó
|6
|25
|Велика Британія
|Look Mum No Computer
|1
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі
Представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень.
До п'ятірки фіналістів також увійшли: Ізраїль, Румунія, Австралія і Італія.
Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістилася на 15 місці з 54 балами. Найвищий бал 12 Україні поставило лише національне журі Швейцарії, а 10 балів – Азербайджана. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів.