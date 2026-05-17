Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Фінал 70-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні | Фото: Інтерфакс-Україна
Країна Виконавець Підсумкові бали
1 БолгаріяБолгарія DARA 516
2 ІзраїльІзраїль Noam Bettan 343
3 РумуніяРумунія Alexandra Căpitănescu 296
4 АвстраліяАвстралія Delta Goodrem 287
5 ІталіяІталія Sal Da Vinci 281
6 ФінляндіяФінляндія Linda Lampenius & Pete Parkkonen 279
7 ДаніяДанія Søren Torpegaard Lund 243
8 МолдоваМолдова Satoshi 226
9 УкраїнаУкраїна Leléka 221
10 ГреціяГреція Akyllas 220
11 ФранціяФранція Mentissa 158
12 ПольщаПольща Alicja 150
13 АлбаніяАлбанія Alis 145
14 НорвегіяНорвегія Jonas Lov 134
15 ХорватіяХорватія Lelek 124
16 ЧехіяЧехія Daniel Žižka 113
17 СербіяСербія Lavina 90
18 МальтаМальта Aidan 89
19 КіпрКіпр Antigoni 75
20 ШвеціяШвеція Felicia 51
21 БельгіяБельгія Essyla 36
22 ЛитваЛитва Lion Ceccah 22
23 НімеччинаНімеччина Sarah Engels 12
24 АвстріяАвстрія Cosmó 6
25 Велика БританіяВелика Британія Look Mum No Computer 1

Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

Представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень.

До п'ятірки фіналістів також увійшли: Ізраїль, Румунія, Австралія і Італія.

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістилася на 15 місці з 54 балами. Найвищий бал 12 Україні поставило лише національне журі Швейцарії, а 10 балів – Азербайджана. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів.

