Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

№ Країна Виконавець Бали від журі 1 Болгарія DARA 204 2 Австралія Delta Goodrem 165 3 Данія Søren Torpegaard Lund 165 4 Франція Mentissa 144 5 Фінляндія Linda Lampenius & Pete Parkkonen 141 6 Італія Sal Da Vinci 134 7 Польща Alicja 133 8 Ізраїль Noam Bettan 123 9 Норвегія Jonas Lov 115 10 Чехія Daniel Žižka 104 11 Мальта Aidan 81 12 Греція Akyllas 73 13 Румунія Alexandra Căpitănescu 64 14 Албанія Alis 60 15 Україна Leléka 54 16 Хорватія Lelek 53 17 Молдова Satoshi 43 18 Кіпр Antigoni 41 19 Сербія Lavina 38 20 Бельгія Essyla 36 21 Швеція Felicia 35 22 Німеччина Sarah Engels 12 23 Литва Lion Ceccah 10 24 Велика Британія Look Mum No Computer 1 25 Австрія Cosmó 1

Як повідомлялося раніше, національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" поставило найвищі бали учасникам зі Мальти, Ізраїлю і Молдові.