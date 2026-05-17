01:44 17.05.2026

Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

Країна Виконавець Бали від журі
1 БолгаріяБолгарія DARA 204
2 АвстраліяАвстралія Delta Goodrem 165
3 ДаніяДанія Søren Torpegaard Lund 165
4 ФранціяФранція Mentissa 144
5 ФінляндіяФінляндія Linda Lampenius & Pete Parkkonen 141
6 ІталіяІталія Sal Da Vinci 134
7 ПольщаПольща Alicja 133
8 ІзраїльІзраїль Noam Bettan 123
9 НорвегіяНорвегія Jonas Lov 115
10 ЧехіяЧехія Daniel Žižka 104
11 МальтаМальта Aidan 81
12 ГреціяГреція Akyllas 73
13 РумуніяРумунія Alexandra Căpitănescu 64
14 АлбаніяАлбанія Alis 60
15 УкраїнаУкраїна Leléka 54
16 ХорватіяХорватія Lelek 53
17 МолдоваМолдова Satoshi 43
18 КіпрКіпр Antigoni 41
19 СербіяСербія Lavina 38
20 БельгіяБельгія Essyla 36
21 ШвеціяШвеція Felicia 35
22 НімеччинаНімеччина Sarah Engels 12
23 ЛитваЛитва Lion Ceccah 10
24 Велика БританіяВелика Британія Look Mum No Computer 1
25 АвстріяАвстрія Cosmó 1

Як повідомлялося раніше, національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" поставило найвищі бали учасникам зі Мальти, Ізраїлю і Молдові.

