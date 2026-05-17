01:44 17.05.2026
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі
|№
|Країна
|Виконавець
|Бали від журі
|1
|Болгарія
|DARA
|204
|2
|Австралія
|Delta Goodrem
|165
|3
|Данія
|Søren Torpegaard Lund
|165
|4
|Франція
|Mentissa
|144
|5
|Фінляндія
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|141
|6
|Італія
|Sal Da Vinci
|134
|7
|Польща
|Alicja
|133
|8
|Ізраїль
|Noam Bettan
|123
|9
|Норвегія
|Jonas Lov
|115
|10
|Чехія
|Daniel Žižka
|104
|11
|Мальта
|Aidan
|81
|12
|Греція
|Akyllas
|73
|13
|Румунія
|Alexandra Căpitănescu
|64
|14
|Албанія
|Alis
|60
|15
|Україна
|Leléka
|54
|16
|Хорватія
|Lelek
|53
|17
|Молдова
|Satoshi
|43
|18
|Кіпр
|Antigoni
|41
|19
|Сербія
|Lavina
|38
|20
|Бельгія
|Essyla
|36
|21
|Швеція
|Felicia
|35
|22
|Німеччина
|Sarah Engels
|12
|23
|Литва
|Lion Ceccah
|10
|24
|Велика Британія
|Look Mum No Computer
|1
|25
|Австрія
|Cosmó
|1
Як повідомлялося раніше, національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" поставило найвищі бали учасникам зі Мальти, Ізраїлю і Молдові.