00:56 17.05.2026

Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що Росія могла відновити елементи радіоуправління ударними безпілотниками типу "Шахед" з території Білорусі.

"Припускаю повторну роботу пункту радіоуправління Шахедами з території РБ але вже на великій глибині з середині країни", – йдеться в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

За його словами, під час комбінованої атаки 13 травня було зафіксовано роботу радіомодемів на борту російських безпілотників над територією України поблизу кордонів Білорусі.

Він також пояснив, що раніше, наприкінці зими, Сили оборони України припинили роботу пунктів управління "Шахедами" з території Білорусі та відтоді не фіксували активних спроб їх відновлення: "Наприкінці зими ми припинили роботу пунктів управління "Шахедами" з території Республіки Білорусь. З того часу ми не фіксували активних спроб відновити роботу цих пунктів".

Пояснення щодо можливого керування безпілотниками стосуються технічних параметрів, які, за словами Бескрестнова, унеможливлюють прямий канал управління з території Росії через значну відстань.

"Відстань до кордонів РФ від БПЛА становить близько 500 кілометрів. Тому прямий канал управління неможливий. Відстань до найближчого Шахеда з модемом також виключає можливість радіозв'язку по ланцюжку", – наголосив радник міністра.

Водночас Бескрестнов наголосив, що наразі фіксуються лише поодинокі випадки, а Сили оборони України продовжують моніторинг ситуації та діють лише за наявності повної впевненості в загрозі: "Поки що це одиничні випадки. Сили оборони України тримають це питання під контролем. Ми ніколи не вживаємо жодних заходів, не маючи 100% впевненості".

Раніше у суботу командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді також заявив про ймовірну причетність Білорусі до забезпечення російських ударів дронами типу "Шахед".

Звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що "ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку". "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", – написав Бровді в Телеграм у суботу.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AkYgL2Pan/?mibextid=wwXIfr

