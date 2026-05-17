Інтерфакс-Україна
Події
00:20 17.05.2026

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в столиці Мальти

1 хв читати

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що національний мовник Мальти, PBS, організовуватиме та прийматиме пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026", йдеться на сайті EBU.

"Конкурс повернеться на Мальту вперше з 2016 року, коли острів востаннє приймав захід у Валлетті... PBS також приймав Дитячий пісенний конкурс Євробачення у 2014 році", – йдеться в повідомленні Мовної спілки.

Як повідомлялося, представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

Джерело: https://www.ebu.ch/news/2026/05/malta-to-host-junior-eurovision-song-contest-2026

