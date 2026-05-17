Інтерфакс-Україна
Події
00:05 17.05.2026

Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

2 хв читати

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю для LRT заявив, що нинішня ситуація на фронті свідчить про сильнішу позицію України та ослаблення Росії, і саме ця зміна балансу сил, на його думку, може створити передумови для майбутнього діалогу з Москвою, хоча повернення до довоєнного формату відносин є неможливим.

"Я думаю, умови досить класичні і пов'язані з тим, що ми хочемо завершення війни або загалом дипломатичних відносин. Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, становище України зараз сильне, а становище Росії – слабке. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія була б зацікавлена почати розмову", – сказав Стубб.

Він зазначив, що друга причина можливого відновлення діалогу полягає в європейському інтересі, наголосивши на необхідності участі Європи у формуванні процесів безпеки та переговорів.

"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять за цим столом", – сказав президент Фінляндії, пояснюючи важливість залученості Європи до потенційного діалогу з Росією.

Стубб підкреслив, що йдеться не про повернення до попереднього формату відносин, а про можливість майбутнього діалогу за нових умов, сформованих війною Росії проти України.

Окремо він звернув увагу на безпекову ситуацію в регіоні, зазначивши, що інциденти з дронами та порушенням повітряного простору є наслідком війни Росії проти України.

Стубб наголосив, що країни Європи мають посилювати власні оборонні спроможності та вчитися досвіду України у протидії сучасним загрозам, зокрема безпілотникам.

"По-перше, ми не обов'язково повністю готові захищатися від дронів навіть у мирний час… По-друге, нам є чому вчитися в українців", – зазначив він.

Джерело:https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2929110/ukrainian-drones-in-baltics-present-a-paradox-interview-with-stubb-in-vilnius

Теги: #війна #діалог #рф #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 16.05.2026
Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

10:46 16.05.2026
Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

22:26 15.05.2026
Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

20:16 15.05.2026
Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

19:18 15.05.2026
Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

14:59 15.05.2026
Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

12:46 15.05.2026
Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

ОСТАННЄ

У Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою

Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

Санду заявила про ризик використання РФ спрощеного громадянства для вихідців із Придністров'я в мобілізаційних цілях

У Чернігові через аварію на енергооб'єкті знеструмлено понад 23 тис. абонентів

Свириденко: Обговорено розширення підтримки прифронтових регіонів для бізнесу та громад

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

Лідер Reform UK щодо зняття прапора України: Над нашими громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА