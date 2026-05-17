Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю для LRT заявив, що нинішня ситуація на фронті свідчить про сильнішу позицію України та ослаблення Росії, і саме ця зміна балансу сил, на його думку, може створити передумови для майбутнього діалогу з Москвою, хоча повернення до довоєнного формату відносин є неможливим.

"Я думаю, умови досить класичні і пов'язані з тим, що ми хочемо завершення війни або загалом дипломатичних відносин. Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, становище України зараз сильне, а становище Росії – слабке. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія була б зацікавлена почати розмову", – сказав Стубб.

Він зазначив, що друга причина можливого відновлення діалогу полягає в європейському інтересі, наголосивши на необхідності участі Європи у формуванні процесів безпеки та переговорів.

"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять за цим столом", – сказав президент Фінляндії, пояснюючи важливість залученості Європи до потенційного діалогу з Росією.

Стубб підкреслив, що йдеться не про повернення до попереднього формату відносин, а про можливість майбутнього діалогу за нових умов, сформованих війною Росії проти України.

Окремо він звернув увагу на безпекову ситуацію в регіоні, зазначивши, що інциденти з дронами та порушенням повітряного простору є наслідком війни Росії проти України.

Стубб наголосив, що країни Європи мають посилювати власні оборонні спроможності та вчитися досвіду України у протидії сучасним загрозам, зокрема безпілотникам.

"По-перше, ми не обов'язково повністю готові захищатися від дронів навіть у мирний час… По-друге, нам є чому вчитися в українців", – зазначив він.

Джерело:https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2929110/ukrainian-drones-in-baltics-present-a-paradox-interview-with-stubb-in-vilnius