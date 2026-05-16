Інтерфакс-Україна
23:16 16.05.2026

У Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою

Міністерство національної оборони Румунії повідомило про виявлення нерозірваного некерованого реактивного снаряда з приблизно двома кілограмами вибухівки на подвір'ї нежитлового будинку в населеному пункті Пардіна, повіт Тулча.

Як зазначається в офіційному повідомленні відомства, інцидент стався у суботу близько 15:00, після чого територію було оточено. На місці працюють представники поліції, прикордонної поліції та Румунської розвідувальної служби.

"Технічна перевірка підтвердила наявність двох кілограмів вибухівки в корпусі снаряда. Для оцінки ситуації на місці працює група фахівців Міністерства національної оборони", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства.

Справою займається прокуратура Апеляційного суду міста Констанца.

Джерело: https://www.mapn.ro/cpresa/19247_informa%C8%9Bie-de-presa

Теги: #виявлення #снаряд #румунія #нерозірваний

21:25 13.05.2026
Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

13:19 13.05.2026
Зеленський прибув до Румунії

18:31 12.05.2026
Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

17:23 22.04.2026
БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

16:03 06.04.2026
Україна на початку червня планує запустити залізничний маршрут до Варни в Болгарії – віцепрем'єр

19:29 03.04.2026
Дакійський золотий шолом, викрадений минулого року в Нідерландах, повернувся до музею в Румунію

19:14 02.04.2026
"Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal завод AMTP Roman у Румунїї

09:15 25.03.2026
МЗС Румунії засудило атаки РФ проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

23:01 24.03.2026
МЗС Румунії засудило атаки РФ проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

12:06 24.03.2026
Молдова готувалася до можливого відключення ЛЕП Ісакча-Вулканешти – Міненерго країни

