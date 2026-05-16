У Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою

Міністерство національної оборони Румунії повідомило про виявлення нерозірваного некерованого реактивного снаряда з приблизно двома кілограмами вибухівки на подвір'ї нежитлового будинку в населеному пункті Пардіна, повіт Тулча.

Як зазначається в офіційному повідомленні відомства, інцидент стався у суботу близько 15:00, після чого територію було оточено. На місці працюють представники поліції, прикордонної поліції та Румунської розвідувальної служби.

"Технічна перевірка підтвердила наявність двох кілограмів вибухівки в корпусі снаряда. Для оцінки ситуації на місці працює група фахівців Міністерства національної оборони", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства.

Справою займається прокуратура Апеляційного суду міста Констанца.

