Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

Українські експерти спільно з НАТО взяли участь у випробуванні інтегрованої багаторівневої системи протидії безпілотним авіаційним системам у межах ініціативи Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X), спрямованої на перевірку ефективності технологій у реалістичних бойових сценаріях та їхню взаємодію як єдиної мережі засобів виявлення, радіоелектронної боротьби та ураження.

Ініціативу очолило Командування НАТО з питань трансформації за підтримки Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та навчання (JATEC). Зазначається, що залучення JATEC, включно з українськими експертами, забезпечило інтеграцію актуальної тактики застосування безпілотних авіаційних систем та формування середовища, заснованого на реальних загрозах.

"Центральний зсув у межах LCI-X – перехід від презентації технологій ізольовано до підтвердження оперативних ефектів. Системи – радіолокаційні станції, акустичні та радіочастотні детектори, засоби радіоелектронної боротьби, кінетичні та некінетичні ефектори – оцінювалися не окремо, а як інтегрована протидронова система в реалістичних сценаріях, де успіх залежав від координації, обміну даними та здатності функціонувати як єдина взаємосумісна мережа", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Промисловість була залучена як активний учасник експерименту, працюючи разом із представниками НАТО над вирішенням інтеграційних завдань у реальному часі.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє зазначив: "Наша перевага полягає в здатності адаптуватися швидше за наших супротивників. НАТО надає країнам унікальну можливість спільно зменшувати ризики цієї адаптації – випробовуючи те, що доступно на ринку, у масштабі, з промисловістю з усього Альянсу".

