22:48 16.05.2026

Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

Українські експерти спільно з НАТО взяли участь у випробуванні інтегрованої багаторівневої системи протидії безпілотним авіаційним системам у межах ініціативи Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X), спрямованої на перевірку ефективності технологій у реалістичних бойових сценаріях та їхню взаємодію як єдиної мережі засобів виявлення, радіоелектронної боротьби та ураження.

Ініціативу очолило Командування НАТО з питань трансформації за підтримки Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та навчання (JATEC). Зазначається, що залучення JATEC, включно з українськими експертами, забезпечило інтеграцію актуальної тактики застосування безпілотних авіаційних систем та формування середовища, заснованого на реальних загрозах.

"Центральний зсув у межах LCI-X – перехід від презентації технологій ізольовано до підтвердження оперативних ефектів. Системи – радіолокаційні станції, акустичні та радіочастотні детектори, засоби радіоелектронної боротьби, кінетичні та некінетичні ефектори – оцінювалися не окремо, а як інтегрована протидронова система в реалістичних сценаріях, де успіх залежав від координації, обміну даними та здатності функціонувати як єдина взаємосумісна мережа", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Промисловість була залучена як активний учасник експерименту, працюючи разом із представниками НАТО над вирішенням інтеграційних завдань у реальному часі.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє зазначив: "Наша перевага полягає в здатності адаптуватися швидше за наших супротивників. НАТО надає країнам унікальну можливість спільно зменшувати ризики цієї адаптації – випробовуючи те, що доступно на ринку, у масштабі, з промисловістю з усього Альянсу".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18dpuB2dU9/?mibextid=wwXIfr

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

20:46 14.05.2026
Держфінмоніторинг заявляє про розкриття схеми використання українських SIM-карток у ворожих БпЛА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

23:01 13.05.2026
НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

20:16 13.05.2026
Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

12:39 07.05.2026
Нафтові резервуари понівечені в Латвії через падіння безпілотника, можливо, він міг прилетіти з України – влада

14:05 05.05.2026
Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

12:32 29.04.2026
Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

