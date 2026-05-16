21:39 16.05.2026

Санду заявила про ризик використання РФ спрощеного громадянства для вихідців із Придністров'я в мобілізаційних цілях

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що рішення Москви спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я може бути пов'язане з намірами РФ залучати додаткові людські ресурси для війни проти України, повідомляє Politico.

У відповідь на указ очільника Кремля Володимира Путіна, який передбачає спрощену процедуру надання громадянства жителям невизнаного Придністровського регіону Молдови без вимог щодо проживання в Росії та знання російської мови, Санду заявила, що "ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну".

Вона також припустила, що це рішення може бути елементом тиску на Молдову в контексті зусиль Кишинева з реінтеграції Придністров'я.

"Відтоді, як почалася війна в Україні, більшість людей із регіону отримали молдовське громадянство, тому що почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії", – цитує слова Санду видання.

Вона також наголосила, що процес вступу Молдови до ЄС не може бути заблокований Росією: "Лише ЄС може вирішувати, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив МЗС контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій у зв'язку з рішенням Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я.

 

19:53 16.05.2026
Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

23:51 14.05.2026
Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

22:01 14.05.2026
Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

18:18 14.05.2026
Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

12:47 13.05.2026
Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

14:34 12.05.2026
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

01:42 09.05.2026
Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

13:32 07.05.2026
Існуюча система мобілізації має змінитися через заміну способів ведення війни, демобілізація можлива – Залужний

