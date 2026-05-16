Санду заявила про ризик використання РФ спрощеного громадянства для вихідців із Придністров'я в мобілізаційних цілях

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що рішення Москви спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я може бути пов'язане з намірами РФ залучати додаткові людські ресурси для війни проти України, повідомляє Politico.

У відповідь на указ очільника Кремля Володимира Путіна, який передбачає спрощену процедуру надання громадянства жителям невизнаного Придністровського регіону Молдови без вимог щодо проживання в Росії та знання російської мови, Санду заявила, що "ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну".

Вона також припустила, що це рішення може бути елементом тиску на Молдову в контексті зусиль Кишинева з реінтеграції Придністров'я.

"Відтоді, як почалася війна в Україні, більшість людей із регіону отримали молдовське громадянство, тому що почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії", – цитує слова Санду видання.

Вона також наголосила, що процес вступу Молдови до ЄС не може бути заблокований Росією: "Лише ЄС може вирішувати, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив МЗС контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій у зв'язку з рішенням Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я.