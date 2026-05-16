20:59 16.05.2026
У Чернігові через аварію на енергооб'єкті знеструмлено понад 23 тис. абонентів
Понад 23 тис. абонентів у Чернігові залишилися без електропостачання через аварію на енергооб'єкті, повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
"Через аварію на енергооб'єкті знеструмлено понад 23 тисячі абонентів у місті Чернігів", – йдеться у повідомленні пресслужби "Чернігівобленерго", оприлюдненому в Телеграм-каналі в суботу.
У компанії зазначили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.