Свириденко: Обговорено розширення підтримки прифронтових регіонів для бізнесу та громад

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про обговорення з народними депутатами комплексу заходів, спрямованих на посилення підтримки прифронтових регіонів, зокрема в економічній та соціальній сферах, із фокусом на збереження бізнесу, робочих місць і стабільності громад в умовах війни.

За її словами, 86% громад, які зазнали впливу війни, вже включені до переліку прифронтових територій. Війна призвела до скорочення зайнятості, інвестицій та суттєвого зменшення доходів місцевих бюджетів. Пріоритетом визначено створення умов для того, щоб бізнес і люди могли залишатися та працювати у своїх громадах.

"Обговорили з депутатами можливість запровадження на прифронтових територіях додаткових програм доступного кредитування, податкові пільги та особливий режим доступу до державного і комунального майна. Окремий фокус – збереження робочих місць та інвестиції у реальний сектор", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Також обговорювалися питання підтримки освіти у прифронтових регіонах та надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності.

Окремо розглянуто питання компенсації знищеного і пошкодженого майна: вже погоджено 90 заявок підприємств на 1,5 млрд грн, перші виплати очікуються найближчим часом.

"Підтримка прифронтових громад – це спільна робота для забезпечення стійкості країни, збереження робочих місць і життя в українських громадах", – зазначила Юлія Свириденко.