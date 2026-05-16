Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій у зв'язку з рішенням Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я.

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росією території Придністров'я як начебто своєї", – написав Зеленський у телеграм-каналі ввечері в суботу.

"Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", – підкреслив глава Української держави.

Він повідомив, що доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. "Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", – зазначив Зеленський.