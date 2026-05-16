Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Ворог ударив безпілотником по Нижній Хортиці, поранень дістали 36-річний та 45-річний чоловіки, їм надана уся необхідна медична допомога, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він також повідомив, що чоловіків, які були поранені внаслідок ранкової атаки, госпіталізували. Їхній стан – середньої тяжкості. Зараз вони під наглядом лікарів та отримують необхідну допомогу.