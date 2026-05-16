Події
19:46 16.05.2026

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Ворог ударив безпілотником по Нижній Хортиці, поранень дістали 36-річний та 45-річний чоловіки, їм надана уся необхідна медична допомога, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він також повідомив, що чоловіків, які були поранені внаслідок ранкової атаки, госпіталізували. Їхній стан – середньої тяжкості. Зараз вони під наглядом лікарів та отримують необхідну допомогу.

 

 

18:48 16.05.2026
Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

17:51 16.05.2026
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

08:58 16.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

07:48 16.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

20:13 15.05.2026
На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

08:50 15.05.2026
Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

07:39 15.05.2026
За добу внаслідок ворожих атак у Запорізькій області загинула одна людина – ОВА

09:17 14.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

07:19 14.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

19:18 13.05.2026
Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

