Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

Одна людина загинула на Дніпропетровщині у суботу, 9 – постраждали, серед них двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Понад 70 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, АЗС, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, авто.

"Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей. Двох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й діти – 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура та підприємство.