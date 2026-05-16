Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Вчора та в ніч на 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ в суботу ввечері.

Уражено також ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.

Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

За повідомленням Генштабу, українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Крім того, уточнено результати влучань в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) – пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.