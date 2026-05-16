Інтерфакс-Україна
Події
18:32 16.05.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях
Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора та в ніч на 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ в суботу ввечері.

Уражено також ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.

Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

За повідомленням Генштабу, українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Крім того, уточнено результати влучань в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) – пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження #нпз #рязань

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

16:39 15.05.2026
Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

14:56 15.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

10:33 15.05.2026
СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

08:30 15.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1875 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1875 ворожих цілей

07:25 15.05.2026
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

15:20 14.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

07:44 14.05.2026
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

ОСТАННЄ

Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

Лідер Reform UK щодо зняття прапора України: Над нашими громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори

Зеленський про розмову з Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики – це сильне рішення і важливий крок

Ворог вдарив по об'єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі, є руйнування

Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА