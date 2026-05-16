На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

Російська армія атакувала в суботу Херсонщину артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, станом на 17:30 одна людина загинула,10 – отримали травми, повідомляє прокуратура Херсонської області.

Вона провадить розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Через ворожий артилерійський удар, що стався у Херсоні, загинув цивільний чоловік, який перебував на вулиці.

Від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, що тривали в обласному центрі впродовж дня, постраждало 10 мирних жителів. Серед них – 15-річний хлопець.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, легковий автотранспорт.