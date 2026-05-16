17:51 16.05.2026

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

Російська армія атакувала в суботу Херсонщину артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, станом на 17:30 одна людина загинула,10 – отримали травми, повідомляє прокуратура Херсонської області.

Вона провадить розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Через ворожий артилерійський удар, що стався у Херсоні, загинув цивільний чоловік, який перебував на вулиці.

Від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, що тривали в обласному центрі впродовж дня, постраждало 10 мирних жителів. Серед них – 15-річний хлопець.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, легковий автотранспорт.

08:58 16.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

07:48 16.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

20:13 15.05.2026
На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

07:39 15.05.2026
За добу внаслідок ворожих атак у Запорізькій області загинула одна людина – ОВА

09:17 14.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

07:19 14.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

19:18 13.05.2026
Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

18:51 13.05.2026
Внаслідок російського удару на Херсонщині двоє загиблих, 26 поранено – прокуратура

16:48 13.05.2026
Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

07:31 13.05.2026
Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу окупанти завдали ударів по 49 населених пунктах – ОВА

