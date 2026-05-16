Лідер Reform UK щодо зняття прапора України: Над нашими громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори

Фото: ua.depositphotos.com

Лідер правопопулістської партії у Великій Британії Reform UK Найджел Фарадж заявляє щодо скандалу зі зняттям прапора України з будівлі ради графства Ессекс, що над британськими "громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори".

"Згідно з позицією Reform, над нашими громадськими будівлями не майорітимуть іноземні прапори. Ваша реакція на це лише демонструє, чому ви взагалі програли", – написав він у відповідь на критичну реакцію ексглави британського МЗС Джеймса Клеверли в соцмережі Х.

Як повідомлялося, у місті Челмсфорд із фасаду будівлі Ради графства Ессекс за вказівкою членів новообраної адміністрації, які представляють партію Reform UK, зняли український прапор.

Клеверли відреагував на це так: "Одним із перших рішень, прийнятих Essex Reform, було прибрати український прапор зі штаб-квартири окружної ради. Нехай це засвоїться".

Раніше ВВС повідомила, що український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

Партія Reform UK Найджела Фараджа другий рік поспіль отримала найбільше місць у районних радах на місцевих виборах у Британії.