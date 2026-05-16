15:11 16.05.2026

Зеленський про розмову з Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики – це сильне рішення і важливий крок

Президент України Володимир Зеленський обговорив у суботу з президентом Франції Емманюелем Макроном, зокрема, питання підсилення української ППО.

"Багато питань встигли обговорити, і я вдячний за нашу координацію в усіх напрямах. Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз", – написав Зеленський у телеграм.

Франція, за його словами, "готова працювати щодо антибалістики – це сильне рішення і важливий крок". "Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", – підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, говорили також про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

Макрон ,у свою чергу, поінформував про свій візит у країни Африки, президенти говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, "так само важливий і для України".

