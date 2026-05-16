Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на неділю, 17 травня, на крайньому заході та сході України, вдень по всій Україні, крім заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

В Києві 17 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві вдень 17 травня була зафіксована на позначці 30,7° в 1975р., найнижча вночі на позначці 3,5° вище нуля в 1936р.

В понеділок, 18 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі у західних областях без опадів. Вночі та вранці в південно-східній частині місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

В Києві 18 травня пройде короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.