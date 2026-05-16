Інтерфакс-Україна
Події
13:17 16.05.2026

Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

Один житель Херсона загинув і ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу центра міста російськими окупантами в суботу вдень повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"16 травня 2026 року близько 11:45 військові рф здійснили артилерійський обстріл центральної частини Херсона. Унаслідок атаки загинув чоловік. Наразі відомо про ще двох цивільних – чоловік та жінка, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. На момент обстрілу усі перебували на вулиці. Постраждалих госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

08:40 16.05.2026
Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

00:02 16.05.2026
Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

12:20 15.05.2026
Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

08:19 14.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

20:19 12.05.2026
Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

20:06 12.05.2026
Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

02:36 09.05.2026
Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

08:44 08.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок майже 30 атак РФ поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

