Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

Один житель Херсона загинув і ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу центра міста російськими окупантами в суботу вдень повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"16 травня 2026 року близько 11:45 військові рф здійснили артилерійський обстріл центральної частини Херсона. Унаслідок атаки загинув чоловік. Наразі відомо про ще двох цивільних – чоловік та жінка, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. На момент обстрілу усі перебували на вулиці. Постраждалих госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).