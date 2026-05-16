Інтерфакс-Україна
13:11 16.05.2026

Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року на відновлення пошкодженого житла Київ виділив 574 млн грн.

"Надаємо допомогу всім постраждалим. Ми виплачуємо по 10 000 гривень кожній постраждалій родині. 40 тисяч платимо одноразово. А в кого сильно пошкоджене житло і в ньому не можна мешкати, виплачуємо родинам по 20 тисяч гривень на оренду житла, поки будинок не відбудуємо. Пропонує столиця і житло в маневреному фонді. Але, як правило, люди беруть гроші, щоб знімати квартиру в своєму районі", – розповів Кличко в ефірі телеканалу "Київ" в суботу.

За його словами, після атаки 14 травня у Києві зафіксовані пошкодження на 29 локаціях. В районах, де найбільше пошкоджень, були оперативно організовані штаби для допомоги постраждалим мешканцям.

Мер повідомив, що загалом від початку війни в столиці різного ступеня пошкоджень зазнали майже 3,1 тис житлових будинків.

"Ми максимально допомагаємо людям в цій ситуації. Відновлюємо житло. Десь можуть бути вибиті вікна, інші не такі суттєві пошкодження, які швидше усувають. А є будинки (їх менше), де значні руйнування. Із найбільш пошкоджених місто відновило – фактично відбудувало – 30 будинків. І в понад 30 тривають роботи. Хоча ресурсів на це потрібно чимало", – зазначив Кличко.

