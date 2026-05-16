Інтерфакс-Україна
Події
12:44 16.05.2026

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця



Підліток отримав поранення у власному будинку внаслідок атаки російським дроном у суботу, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"16 травня 2026 року близько 09:20 військові рф здійснили атаку БпЛА по житловому будинку у Херсоні. Унаслідок ворожого удару поранення отримав 15-річний хлопець, який у момент обстрілу перебував у будинку. Постраждалого доставлено у лікарню", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

