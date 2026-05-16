Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

Українські далекобійні удари по РФ на минулому тижні є відповідями на дії РФ та будуть посилені, заявляє президент України Володимир Зеленський, назвавши такі удари "далекобійними санкціями".

"Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати… Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність", – написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, за минулий тиждень були ураження російських літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу зв’язку "Редут-2УС", дронів та інших цілей.

"Також наші далекобійні санкції били по об’єктах російської нафтової сфери та кораблях. Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення", – додав Зеленський.