Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

Внаслідок отриманих травм під час цілеспрямованого російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині помер ще один, четвертий, працівник Групи "Нафтогаз", повідомила компанія.

У повідомленні на сайті в суботу зазначається, що це 59-річний Сергій Клименко – машиніст холодильних установок, який зазнав важких поранень. "Лікарі до останнього боролися за його життя. Було проведено багато операцій, але отримані травми виявилися несумісними з життям", – йдеться в повідомленні.

За інформацією "Нафтогазу", ще семеро його працівників перебувають у лікарні після зазначеної атаки.

Як повідомлялося, у ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Тієї ночі загинули Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб, а також два рятувальники.

"Нафтогаз" зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 324 працівників Групи.