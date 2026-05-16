Інтерфакс-Україна
Події
12:26 16.05.2026

Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

1 хв читати

Внаслідок отриманих травм під час цілеспрямованого російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині помер ще один, четвертий, працівник Групи "Нафтогаз", повідомила компанія.

У повідомленні на сайті в суботу зазначається, що це 59-річний Сергій Клименко – машиніст холодильних установок, який зазнав важких поранень. "Лікарі до останнього боролися за його життя. Було проведено багато операцій, але отримані травми виявилися несумісними з життям", – йдеться в повідомленні.

За інформацією "Нафтогазу", ще семеро його працівників перебувають у лікарні після зазначеної атаки.

Як повідомлялося, у ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Тієї ночі загинули Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб, а також два рятувальники.

"Нафтогаз" зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 324 працівників Групи.

Теги: #атака_рф #загиблий #нафтогаз

12:37 15.05.2026
Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

Питання блокування "Нафтогазом" рахунків ТКЕ потрібно вирішити на законодавчому рівні – нардеп Кучеренко

Росіяни FPV-дроном знищили автомобіль газовиків "Нафтогазу" під час відновлення газопостачання у Дружківці

Арешт рахунків загрожує реалізації проєкту збільшення генерації е/е з 30% до 50% потреб Старокостянтинова – директор ТКЕ

Французький військовий загинув під час атаки в регіоні Ербіль в Іраку - Макрон

