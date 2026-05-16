До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

В межах репатріаційних заходів до України повернуто 528 тіл (останків), які, за твердженням російської сторони, належать українським захисникам, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу.

"Далі – окремий важливий етап – транспортування репатрійованих тіл, яке забезпечують сили та засоби Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України. Надалі буде проведено усі необхідні експертні дослідження та ідентифікацію", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що сьогодні характер війни змінився, райони пошуку постійно перебувають під загрозою ударів дронів, дистанційного мінування та обстрілів. "Попри це, пошукові групи продовжують працювати там, де небезпечно, заради повернення додому тих, хто віддав своє життя за Україну", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці лютого поточного року в Україну в рамках репатріаційних заходів було повернуто 1000 тіл загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.