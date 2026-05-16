Інтерфакс-Україна
Події
11:49 16.05.2026

До 7 років засудили водія, який у 2023 р. насмерть збив військового на блокпосту в Києві

Водій, який у липні 2023 року на Берестейському проспекті в Києві на смерть збив військовослужбовця на блокпосту, а його колегу травмував, отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі.

"Святошинський районний суд підтримав позицію прокурора – визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП (ч. 2 ст. 286 КК України) та засудив обвинуваченого до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки", – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в суботу.

Зазначається, що водій, якому на той момент було 23 роки, під час дії комендантської години їхав Берестейським проспектом зі швидкістю щонайменше 134,52 км/год., яка понад вдвічі перевищувала максимально дозволену на даній ділянці дороги швидкість. "Наближаючись до блокпоста, позначеного заборонними дорожніми знаками "STOP – контроль", а також знаками, які зобов’язували водіїв знизити швидкість, водій вчасно не зробив цього. Як наслідок він не зміг зупинити автомобіль та скоїв наїзд на двох військовослужбовців, які несли службу на блокпосту", – йдеться в повідомленні.

Один з військовослужбовців від отриманих травм загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження середнього ступеня. Після цього, намагаючись зупинити автомобіль, водій скоїв зіткнення з двома машинами, які знаходились неподалік блокпосту.

