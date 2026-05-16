Інтерфакс-Україна
Події
11:27 16.05.2026

КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

1 хв читати
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

Міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзиньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни РФ проти України.

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи", – сказав Ван І на брифінгу в п’ятницю, текст якого розповсюдила китайська державна урядова агенція новин "Сіньхуа".

За його словами, КНР також наполегливо працює над сприянням мирним переговорам і продовжуватиме відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту та відновлення миру і на Близькому Сході. "Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає в досягненні постійного та всеохоплюючого припинення вогню", – сказав міністр.

Теги: #україна #сша #кнр #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 16.05.2026
Путін відвідає КНР після Трампа 19-20 травня

Путін відвідає КНР після Трампа 19-20 травня

10:46 16.05.2026
Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

02:49 16.05.2026
Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

22:26 15.05.2026
Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

21:05 15.05.2026
Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

20:16 15.05.2026
Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

19:18 15.05.2026
Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

19:06 15.05.2026
Держдеп США збільшив фінансування гумініціативи ООН на $1,8 млрд для підтримки 21 країни, серед них Україна

Держдеп США збільшив фінансування гумініціативи ООН на $1,8 млрд для підтримки 21 країни, серед них Україна

18:49 15.05.2026
Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

ОСТАННЄ

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА