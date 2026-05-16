Путін відвідає КНР після Трампа 19-20 травня

Володимир Путін на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіна 19-20 травня відвідає з офіційним візитом Китайську Народну Республіку, повідомила спікер МЗС КНР Мао Нін.

"На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна президент Росії Володимир Путін здійснить державний візит до Китаю з 19 по 20 травня", – написала вона в соцмережі Х в суботу.

Як повідомляє пресслужба Кремля в суботу, за підсумками переговорів "планується підписання спільної заяви на найвищому рівні та низки двосторонніх міжурядових, міжвідомчих та інших документів".

"Програмою візиту також передбачена зустріч з прем’єром Державної ради КНР Лі Цзяном, під час якої відбудеться обговорення перспектив торговельно-економічного співробітництва", – додали в прес-службі Кремля.

Як повідомлялося, з візитом до КНР 13-15 травня перебував президент США Дональд Трамп. Глава КНР Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі з Трампом заявив, що країни можуть допомагати одна одній досягати успіху та сприяти добробуту світу.

Також Трамп і Сі під час зустрічі в Пекіні обговорювали питання українсько-російської війни. Президент США зазначив, що "це питання, яке ми хотіли б вирішити". "До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони (Україна – ІФ-У) отримали серйозний удар". Він назвав це прикрим і вкотре висловив упевненість, що це (мирні переговори – ІФ-У) відбудеться.

Пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа і здійснить офіційний візит до США вже цієї осені.