Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Надання білоруською стороною повітряного коридору для прольоту російських дронів під час повітряних атак по території України є співучастю у війні проти України, заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що "ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку". "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", – написав Бровді в Телеграм у суботу.

Він також назвав заяви Лукашенка про нейтралітет Білорусі неправдивими і заявив, що той "вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців".

Як повідомлялося, 15 травня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням заявив, що українська розвідка продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. "Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", – повідомив він, додавши, що Україна захищатиметься, якщо Лукашенко вирішить підтримати ще й цей російський намір.