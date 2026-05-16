10:46 16.05.2026

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ

Командувач СБС Бровді заявив про співучасть Білорусі у війні через надання коридору для прольоту дронів з РФ
Фото: https://t.me/robert_magyar

Надання білоруською стороною повітряного коридору для прольоту російських дронів під час повітряних атак по території України є співучастю у війні проти України, заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що "ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку". "Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", – написав Бровді в Телеграм у суботу.

Він також назвав заяви Лукашенка про нейтралітет Білорусі неправдивими і заявив, що той "вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців".

Як повідомлялося, 15 травня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням заявив, що українська розвідка продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. "Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", – повідомив він, додавши, що Україна захищатиметься, якщо Лукашенко вирішить підтримати ще й цей російський намір.

Теги: #білорусь #війна #бровді

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

19:18 15.05.2026
Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

16:45 15.05.2026
Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну – Зеленський

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

14:59 15.05.2026
Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

12:46 15.05.2026
Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

05:22 15.05.2026
Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

02:52 15.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

15:00 14.05.2026
Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

14:11 13.05.2026
Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

