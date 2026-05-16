ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 269 з 294 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на суботу, починаючи з 18:00 п’ятниці, проте зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях та падіння збитих на дев’яти, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни", – повідомляється в телеграм-каналі ПС.

Близько 60 з 93 випущених окупантами дронів – "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність ППО минулої ночі вже перевищила 89%.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за добу 13-14 травня окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%. Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня 2025 року, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.