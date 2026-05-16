Інтерфакс-Україна
Події
10:16 16.05.2026

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

1 хв читати
ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 269 з 294 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на суботу, починаючи з 18:00 п’ятниці, проте зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях та падіння збитих на дев’яти, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни", – повідомляється в телеграм-каналі ПС.

Близько 60 з 93 випущених окупантами дронів – "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність ППО минулої ночі вже перевищила 89%.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за добу 13-14 травня окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%. Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня 2025 року, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 15.05.2026
ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

09:29 15.05.2026
Мати з неповнолітньою донькою постраждали на Чернігівщині через влучання ворожого безпілотника

Мати з неповнолітньою донькою постраждали на Чернігівщині через влучання ворожого безпілотника

20:57 14.05.2026
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

13:29 14.05.2026
Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

11:04 14.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – ОВА

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – ОВА

10:28 14.05.2026
Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

18:49 13.05.2026
Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

ВАЖЛИВЕ

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

ОСТАННЄ

РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА