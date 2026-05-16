РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

Російські окупанти продовжують використання релігії як інструменту гібридної війни та заміщують на окупованих територіях України священників на вихідців з РФ, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На тимчасово окупованих територіях… структури РПЦ відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють "військові храми" та інфраструктуру для армії. Паралельно відбувається "зачистка" – з керівних посад усувають священнослужителів з українським бекґраундом, замінюючи їх представниками російського єпископату", – написав Лубінець в Телеграм в суботу.

При цьому, за словами омбудсмена, окупанти активно поширюють фейки про порушення релігійних прав громадян в Україні. "Саме тому важливо не лише протидіяти таким практикам на рівні безпеки і права, а й захищати свободу совісті та не дозволяти маніпулювати вірою. Бо там, де віру підміняють пропагандою, – починається небезпека для всього суспільства", – наголосив Лубінець.