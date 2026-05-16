Інтерфакс-Україна
Події
10:09 16.05.2026

РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

Російські окупанти продовжують використання релігії як інструменту гібридної війни та заміщують на окупованих територіях України священників на вихідців з РФ, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На тимчасово окупованих територіях… структури РПЦ відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють "військові храми" та інфраструктуру для армії. Паралельно відбувається "зачистка" – з керівних посад усувають священнослужителів з українським бекґраундом, замінюючи їх представниками російського єпископату", – написав Лубінець в Телеграм в суботу.

За його словами, структури РПЦ на тимчасово окупованих територіях відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють "військові храми" та інфраструктуру для армії.

При цьому, за словами омбудсмена, окупанти активно поширюють фейки про порушення релігійних прав громадян в Україні. "Саме тому важливо не лише протидіяти таким практикам на рівні безпеки і права, а й захищати свободу совісті та не дозволяти маніпулювати вірою. Бо там, де віру підміняють пропагандою, – починається небезпека для всього суспільства", – наголосив Лубінець.

12:03 12.05.2026
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

17:05 06.05.2026
РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

17:46 05.05.2026
Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

15:10 05.05.2026
Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

14:45 05.05.2026
Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

21:18 23.04.2026
РФ використовує релігійні маніпуляції в ІПСО проти родин зниклих безвісти – Добросердов

11:18 22.04.2026
ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

