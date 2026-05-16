Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 23 людини та одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 23 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Високе, Дар'ївка, Дніпровське, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Кам'яне, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Милове, Нова Кам'янка, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Новорайськ, Осокорівка, Розлив, Ромашкове, Українка, Хрещенівка, Червоне, Чорнобаївка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Між тим, додав Прокудін, в п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали чотири людини.