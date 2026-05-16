Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак постраждала людина, горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені приватні будинки, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

У Нікопольському районі через удари зайнялися 17 авто та 15 мопедів. Ще одна машина і приватний будинок побиті. Постраждав 22-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

"На Криворіжжі потерпали Кривий Ріг і Софіївська громада. Понівечені інфраструктура та приватний будинок. У Синельниковому горіли більш ніж 10 автівок", – додав він.