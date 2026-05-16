08:40 16.05.2026

Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Російські окупанти зранку суботи атакували з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 7.00 російські окупанти з дрона атакували мікроавтобус у Центральному районі Херсона. Постраждав водій – чоловік 60 років", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг.

Наразі потерпілого ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

 

00:02 16.05.2026
Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

21:16 15.05.2026
Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

12:20 15.05.2026
Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

08:59 15.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

08:12 15.05.2026
У Херсоні 66-річний чоловік зазнав важких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

23:05 14.05.2026
Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

15:12 13.05.2026
Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

14:05 13.05.2026
До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

20:18 12.05.2026
Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

