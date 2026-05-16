Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Російські окупанти зранку суботи атакували з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 7.00 російські окупанти з дрона атакували мікроавтобус у Центральному районі Херсона. Постраждав водій – чоловік 60 років", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг.

Наразі потерпілого ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.