Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, два танка, 48 артсистем, п'ять бронемашин, 23186519 БПЛА, а також 260 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб, танків – 11 937 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од, артилерійських систем – 42 133 (+48) од, РСЗВ – 1 788 (+0) од, засоби ППО – 1 381 (+2) од, літаків – 436 (+1) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од, крилаті ракети – 4 626 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од, спеціальна техніка – 4 191 (+7) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.