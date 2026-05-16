Інтерфакс-Україна
Події
08:03 16.05.2026

Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

1 хв читати
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

Російські війська в ніч на суботу атакували безпілотниками південь Одеської області, є постраждалі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, внаслідок атаки зафіксовано влучання БпЛА в п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі.

Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей.

Внаслідок атаки, зазначив Кіпер, також зазнала ушкоджень портова інфраструктура – складське приміщення та адмінбудівля. На об'єктах вибито скління.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби.

"Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", – повідомив глава ОВА.

 

Теги: #постраждалі #одеська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 15.05.2026
Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

08:59 15.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

08:55 15.05.2026
Російська атака на Одещину: Поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру – ДСНС

Російська атака на Одещину: Поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру – ДСНС

08:50 15.05.2026
Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

08:42 15.05.2026
Тридцять дев'ять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Тридцять дев'ять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:38 15.05.2026
У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

21:19 14.05.2026
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

10:06 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Україна за 4 міс. скоротила обсяг імпорту вантажних авто на 9%

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

На фронті відбулось більше 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА