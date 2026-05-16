Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

Російські війська в ніч на суботу атакували безпілотниками південь Одеської області, є постраждалі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, внаслідок атаки зафіксовано влучання БпЛА в п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі.

Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей.

Внаслідок атаки, зазначив Кіпер, також зазнала ушкоджень портова інфраструктура – складське приміщення та адмінбудівля. На об'єктах вибито скління.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби.

"Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", – повідомив глава ОВА.