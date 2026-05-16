Інтерфакс-Україна
Події
07:48 16.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

Фото: https://t.me/dsns_telegram/63993

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 53 населених пунктах Запорізької області, один загиблий та 21 постраждалий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, 21 поранена внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 34 авіаційні удари по Комишувасі, Малокатеринівці, Таврійському, Лісному, Заливному, Новоукраїнці, Новоселівці, Листівці, Новосолоному, Григорівці, Барвинівці, Копанях, Любицькому, Данилівці, Приморському, Долинці, Омельнику, Преображенці, Червоному Яру, Воздвижівці, Чарівному, Малій Токмачці, Микільському, Червоній Криниці, Єгорівці, Василівському, Одарівці.

За його словами, 603 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Нове Запоріжжя, Косівцеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Преображенку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку.

Також зафіксовано два обстріли із РСЗВ по Приморському, а 211 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

