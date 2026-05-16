Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив інформацію щодо наслідків ворожих прильотів у Шевченківському районі міста.

"Пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина", – написав він у Телеграм.

Також він повідомив про падіння уламків ворожого дрону у Київському районі.

Як повідомлялося, Збройні сили РФ завдали подвійний удар із застосуванням БпЛА по Основянському району Харкова, постраждала жінка.