16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 травня в Україні та світі відзначають День науки, Міжнародний день мирного співіснування, Міжнародний день світла, День любові до дерев, День біографа, Міжнародний день хлопчиків, Міжнародний день традиційних порід тварин, Всесвітній день скандинавської ходьби, День свободи культури.

Віряни вшановують святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія.

Міжнародний день мирного співіснування

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка проголошує 16 травня Міжнародним днем мирного співіснування. Його мета - заохочення світу до терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності.

Мирне співіснування передбачає визнання відмінностей і вміння слухати, розуміти, поважати і цінувати інших, а також здатність жити в мирі та єдності. Міжнародний день закликає країни сприяти забезпеченню міцного миру та сталого розвитку за допомогою примирних заходів і надання підтримки і закликів до прощення і співчуття у стосунках між людьми.

Міжнародний день світла

Міжнародний день світла святкується щорічно 16 травня в річницю першого успішного застосування лазера в 1960 році, розробленого фізиком і інженером Теодором Майманом.

Цей день є закликом зміцнювати наукове співробітництво і використовувати його потенціал для сприяння миру і сталого розвитку. Міжнародний день світла - глобальна ініціатива, спрямована на оцінку ролі світла, яку воно відіграє в науці, культурі та мистецтві, освіті, а також у таких галузях, як медицина, комунікації та енергія.

День любові до дерев

16 травня відзначають День любові до дерев. У світі нараховують понад три трильйони дерев (3 тис. млрд) і 60 тисяч видів дерев. На кожну людину на планеті припадає близько 408 дерев. Близько 300 видів дерев перебувають під загрозою зникнення.

Щороку люди вирубують 15 млрд дерев, а висаджують взамін близько 5 млрд.

Найвищим деревом у світі вважається секвоя, яка росте у США, штат Каліфорнія. Її висота – 115 метрів і 8 метрів в діаметрі. Найтовстіше дерево - баобаб. Його стовбур може вирости до 16 метрів у діаметрі.

День біографа

День біографа відзначають 16 травня у річницю першої зустрічі англійського критика Семюела Джонсона зі своїм біографом Джеймсом Босуеллем. Чоловіки зустрілися в одному з книжкових магазинів Лондона в 1763 році, а результатом зустрічі стала опублікована в 1791 році двотомна книга "Життя Семюела Джонсона", яка на думку багатьох літературних критиків, стала найбільшою біографією англійською мовою.

Одним з перших біографів можна назвати давньогрецького філософа Плутарха.

Саме слово біографія походить від двох давньогрецьких слів - життя і пишу. Завдяки невтомній праці біографів до наших днів дійшли відомості про життя великих людей.

День науки

Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу Президента України від 14.02.1997 р. № 145/97.

Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни, вшанування досягнень українських вчених.

Цього професійного дня державна влада офіційно вітає наукових діячів, нагороджує преміями, грамотами, різноманітними подарунками.

День свободи культури

День свободи культури – це щорічне свято, яке відзначає та пропагує концепцію вільної культури. Ця подія відбувається в третю суботу травня і дає можливість поінформувати світову громадськість про переваги прийняття та заохочення вільної культури.

Міжнародний день хлопчиків

Міжнародний день хлопчиків світ відзначає щороку 16 травня — подію, присвячену визнанню та підтримці хлопчиків у їхньому розвитку та становленні. Цей день спрямований на підкреслення важливості добробуту хлопчиків, святкування та підтримка майбутніх чоловіків.

Всесвітній день скандинавської ходьби

Кожного року на третіх травневих вихідних відзначається спортивне свято – Всесвітній день скандинавської ходьби.

Це різновид фізичної активності, що полягає у ходьбі зі спеціальними палицями, котрі нагадують лижні. Ходьба з палицями сприяє активному спалюванню калорій, підвищенню витривалості, подоланню більшої відстані, ніж без них. Скандинавська ходьба залучає майже увесь верхній корпус, допомагає покращити роботу рухового апарату, корисна для тих, хто страждає на артрити й артрози, захищає від серцево-судинних захворювань та діабету. Чудово підходить для людей пенсійного віку, адже коліна й хребет практично не навантажуються.

Міжнародний день традиційних порід тварин

Міжнародний день порід спадщини або Міжнародний день порід, що належать до культурної спадщини відзначають щороку у третю суботу травня, а Міжнародний тиждень порід спадщини проводиться щорічно з протягом третього тижня травня і присвячений вшануванню та підвищенню обізнаності про породи худоби та птиці, що перебувають під загрозою зникнення у світі.

День сусіда в Києві

Кожного року третьої суботи травня Київ відзначає позитивне й дружнє молоде свято – День сусіда. Подію започаткував мер Києва Віталій Кличко 6 грудня 2018 року.

День сусіда має за мету залучення киян до налагодження добросусідських відносин між собою та розповсюдження Європейського свята сусідів.

Цього дня мешканці української столиці можуть влаштовувати спільні сусідські пікніки, домашні дитячі садки тощо. Або ж зібратись та допомогти сусідам, котрі опинились в складному матеріальному становищі, створивши грошовий збір чи сприявши працевлаштуванню. Приготувати фірмовий пиріг та пригостити ним сусіда – теж чудовий варіант святкування.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Миколи Семеновича Колцуняка (1856–1891), українського етнографа, фольклориста, художника, музейника;

150 років від дня народження Миколи Йосиповича Конрада (1876–1941), українського богослова, священника УГКЦ, блаженного священномученика, беатифікованого Папою Римським святим Іваном Павлом II;

110 років від дня народження Мирослави Іванівни Шандро (1916–1983), української фольклористки, етнографині, популяризаторки гуцульської вишивки (Румунія);

90 років від дня народження Миколи Никифоровича Гроха (1936–2021), українського графіка;

90 років від дня народження Володимира Максовича Золотухіна (1936–2010), українського композитора, педагога, музично-громадського діяча;

80 років від дня народження Андрія Степановича Бандери (1946–1984), українського журналіста, громадсько-політичного діяча, члена ОУН, організатора та учасника масових акцій на захист політичних і релігійних в’язнів в Україні, сина С. Бандери (Канада).

Ще цього дня:

2004 - українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах;

2008 - Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія

Народжений близько 314 року в Єгипті, Теодор змалку вирізнявся лагідною вдачею, твердою вірою і прагненням до молитви. Юнаком, ледве сягнувши підліткового віку, він рішуче обрав чернечу путь, полишивши світські турботи. Його привів до спільноти святого Пахомія глибокий внутрішній поклик до духовної досконалості. У монастирі він швидко став прикладом для інших: скромний, безмовний, працьовитий і відданий молитві, він виявив рідкісний внутрішній вогонь і цілковиту посвяту Богу.

Пахомій, помітивши в ньому дар проводу й духовного розпізнавання, поступово доручав йому дедалі більше відповідальності. Згодом Теодор став не лише старшим братом для ченців, а й правою рукою самого засновника монастирського уставу. Після смерті Пахомія саме Теодор продовжив розбудову чернечих спільнот, об’єднавши в одну духовну сім’ю тисячі монахів.

Іменини:

Георгій, Олександр, Федір.

З прикмет цього дня:

Цього дня починають висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт.

Господині починають варити зелені борщі, в які замість капусти кладуть молодий щавель, кропиву або лободу.

Також в цей день заведено готувати молочну кашу.

