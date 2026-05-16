06:26 16.05.2026

Україна за 4 міс. скоротила обсяг імпорту вантажних авто на 9%

Імпорт в Україну вантажних автомобілів у січні-квітні 2026 року в грошовому виразі скоротився на 8,9% порівняно з тим самим періодом 2025 року – до $261,07 млн, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно з оприлюдненими даними, водночас у квітні імпорт цієї автотехніки зріс на 19,6% порівняно з квітнем-2025 та на 6% порівняно з березнем поточного року – до $85,3 млн.

Найбільше вантажівок у січні-квітні ввезено з Італії – на $31 млн, яка минулого року не входила у трійку найбільших експортерів в Україну, а її частка склала 11,9% у загальному імпорті цих авто. Другою за обсягом країною-експортером стала Франція – $29,4 млн (частка 11,3%), третьою – Польща з $29,2 млн (11,2%).

У січні-квітні минулого року до трійки найбільших постачальників вантажівок входили США з часткою 22,4% (або $64,1 млн), Польща ($60,8 млн) та Франція ($46 млн).

Імпорт вантажівок з усіх інших країн збільшився на 48,3% – до $171,5 млн.

Водночас, згідно зі статистикою, Україна за чотири місяці експортувала вантажні авто лише на $1 млн, здебільшого до Туреччини, а рік тому експортні поставки склали $2,7 млн в основному до Румунії.

Як повідомлялося, у 2025 році імпорт в Україну вантажних автомобілів збільшився на 5,5% порівняно з 2024 роком – до $999,5 млн, найбільше їх було ввезено з Франції – на $169,2 млн (на 42,8% більше, ніж позаторік), Польщі – на $162,7 млн (-14,7%) та США – на $109 млн (+2%).

