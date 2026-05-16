05:06 16.05.2026

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

Київ. 16 травня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Державний Ощадбанк (Київ) надає позитивне рішення на кредитування приблизно восьми з 10 проєктів, кредити отримують приблизно 65% проєктів, повідомила членкиня правління банку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

"Наразі з 10 проєктів вісім отримують позитивне рішення, з 10 проєктів 6,5 отримують кредити", – сказала вона під час форуму Energy Finance, організованому днями банком у Києві.

При цьому Буткова-Вітвіцька назвала основні перепони для фінансування, які банк бачить насамперед у великих проєктах.

"Перша перепона – це недостовірність інформації по кешфлоу і питання до майбутніх фінансових потоків, які розраховують підприємці. Друга перепона – негативна кредитна історія або небездоганна ділова репутація, кримінальні провадження по власникам або керівникам. Третя перепона – підприємство не може пояснити джерело походження власного внеску", – описала ситуація членкиця правління Ощаду.

Як зазначила вона, банк дуже ретельно підходити до вивчення цих питань, що мають враховувати підприємці.

"Останній проєкт, якому ми відмовили у кредиті, – 20 МВт потужності. Виявилося, що компанія в 2014-2015 рр. продавала продукцію підприємству, пов'язаному РФ, там були підсанкційні особи. Ми не можемо фінансувати такі проєкти", – навела приклад топменеджерка банку.

При цьому вона звернула увагу, що такі високі вимоги поєднуються з високим рівнем персоналу, якісною лінійкою банківських продуктів, достатньо легким входом у кредит.

"Ми не будемо з вас брати тверді застави, ми за вас дамо ризик шерінг – гарантійний механізм від держави або від партнера, і від вас візьмемо майнові права. Це легкий вхід. Також невисокий поріг авансу, але ми будемо запитувати вас п'ять або шість разів про структуру групи, репутацію і кешфлоу", – пояснила Буткова-Вітвіцька.

За її даними, наразі банк налічує приблизно 1000 заявок на отримання кредиту на енергетичні цілі. Загальний обсяг попиту становить 2,5 млрд грн.

Топменеджерка банку також вказала, що сьогодні строк погодження кредитів для мікробізнесу становить приблизно сім днів, для малого бізнесу – 20 днів, для середнього – 25 днів.

"Метою банку є зменшення строків прийняття рішень, але підприємці мають враховувати, що є певний час погодження і що ми ставитимемо запитання", – підкреслила Буткова-Вітвіцька.

19:25 15.05.2026
Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

16:45 04.05.2026
Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

16:24 27.04.2026
ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

16:59 24.04.2026
Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

18:37 22.04.2026
Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

13:58 22.04.2026
Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

11:29 02.04.2026
У межах UIF для України схвалено два рамкові проєкти BGK на EUR220 млн

20:04 27.03.2026
Свириденко: 139 агровиробників отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва

19:42 16.03.2026
Обсяг кредитів у лютому зріс на 1,6%, а депозитів на 0,2% – НБУ

