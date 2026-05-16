Інтерфакс-Україна
02:49 16.05.2026

Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа та здійснить офіційний візит до США вже цієї осені, передає CNN.

Як повідомило видання, глава китайського МЗС назвав нещодавній двосторонній саміт "історичною зустріччю", під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори.

"Це була важлива зустріч, на якій глави двох держав провели глибоке спілкування та досягли суттєвих результатів", – наголосив Ван І.

Він окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері.

За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільськогосподарської продукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів.

Крім того, Вашингтон та Пекін домовилися створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради.

Також під час переговорів сторони порушили гострі питання міжнародної безпеки.

Стосовно ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог та виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню.

Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини з РФ, висловила сподівання на швидке завершення конфлікту.

"Китай і США готові продовжувати підтримувати комунікацію та відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи", – заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-china-visit-xi-meeting-hnk?post-id=cmp72s0pw00183b6rmq20h46b

