На фронті відбулось більше 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 221 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 41 обстріл позицій українських військ та населених пунктів, один з них із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районі Стариці, Лиману та Синельникового.

На куп'янському напрямку ворог атакував один раз в бік Кіндрашівки.

На лиманському напрямку українські військові відбивали вісім штурмів окупантів в районі населеного пункту Ставки, Зарічне, Ямпіль та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На слов'янському напрямку противник двічі штурмував у бік Рай-Олександрівки. Один з штурмів триває.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Дві з цих штурмових дій іще тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 БпЛА різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти здійснили одну штурмову дію в бік Добропілля.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 26 атак окупантів в районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три з зафіксованих атак іще тривають.

На придніпровському напрямку окупанти тричі атакували в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vdR9JJ6wCKnsDcyoEHCTZEQgh25qnEk3KvE5zsvXyvWNuYG5bJsQKu9eQgEF7TxSl