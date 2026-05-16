Інтерфакс-Україна
Події
00:41 16.05.2026

У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

2 хв читати

У місті Челмсфорд із фасаду будівлі Ради графства Ессекс (Англія, Велика Британія) за вказівкою членів новообраної адміністрації, які представляють правопопулістську партію Reform UK, зняли український прапор.

Як повідомляє британська медіакорпорація ВВС, український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тепер замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

Керівник Ради Пітер Гарріс назвав усе це "гордим моментом", однак лідер опозиції, депутат від Консервативної партії Лі Скотт попередив, що це "може сприяти прокремлівській політиці на місцевому рівні".

"Ситуація з прапором стала останнім із серії перших кроків партії Reform UK, яка після виборів 7 травня поклала край 25-річному правлінню консерваторів у місцевих органах влади. Партія, зокрема, вже оголосила про плани скасувати плату за бронювання в бібліотеках і пригрозила судовими позовами, щоб зупинити реорганізацію місцевого самоврядування", – пише BBC.

Раніше в Reform UK обіцяли вивішувати над будівлями підконтрольних їй місцевих рад тільки прапори Великої Британії, прапори графств або прапори різних родів британських Збройних сил.

"Заміна прапора України не применшує підтримки і щедрості, які жителі Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це буде тривати", – стверджує Фарріс.

Як заявив прессекретар Ради, перед тим, як знайти прапору нове місце, буде проведено переговори з українською громадою графства Ессекс.

Однак Скотт у відповідь сказав, що зняття українського прапора "вкрай розчарувало", надіслало громадськості "неправильний сигнал", і стало "показушним жестом".

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це створює ризик впровадження мови та інстинктів прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", – підсумував він.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cgqp4nev13qo

Теги: #прапор #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 14.05.2026
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

06:44 10.05.2026
Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

14:17 09.05.2026
Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

Прапор ЄС замайорів біля Ради з нагоди Дня Європи

19:15 06.05.2026
Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

03:30 06.05.2026
UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

19:49 05.05.2026
Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти РФ

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

07:09 01.05.2026
Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

Трамп скасує частину мит на віскі з Великої Британії

08:50 28.04.2026
Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

Мазурашу вніс в Раду законопроєкт про заборону ворожіння та езотеричних послуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА