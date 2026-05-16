У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

У місті Челмсфорд із фасаду будівлі Ради графства Ессекс (Англія, Велика Британія) за вказівкою членів новообраної адміністрації, які представляють правопопулістську партію Reform UK, зняли український прапор.

Як повідомляє британська медіакорпорація ВВС, український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тепер замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

Керівник Ради Пітер Гарріс назвав усе це "гордим моментом", однак лідер опозиції, депутат від Консервативної партії Лі Скотт попередив, що це "може сприяти прокремлівській політиці на місцевому рівні".

"Ситуація з прапором стала останнім із серії перших кроків партії Reform UK, яка після виборів 7 травня поклала край 25-річному правлінню консерваторів у місцевих органах влади. Партія, зокрема, вже оголосила про плани скасувати плату за бронювання в бібліотеках і пригрозила судовими позовами, щоб зупинити реорганізацію місцевого самоврядування", – пише BBC.

Раніше в Reform UK обіцяли вивішувати над будівлями підконтрольних їй місцевих рад тільки прапори Великої Британії, прапори графств або прапори різних родів британських Збройних сил.

"Заміна прапора України не применшує підтримки і щедрості, які жителі Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це буде тривати", – стверджує Фарріс.

Як заявив прессекретар Ради, перед тим, як знайти прапору нове місце, буде проведено переговори з українською громадою графства Ессекс.

Однак Скотт у відповідь сказав, що зняття українського прапора "вкрай розчарувало", надіслало громадськості "неправильний сигнал", і стало "показушним жестом".

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це створює ризик впровадження мови та інстинктів прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", – підсумував він.

