Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками січня-березня 2026 року зменшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23,9% та становив 12,85 млрд грн, або 49,4% від усього фінансового результату банківської системи, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з його даними, у трійці лідерів також перебувають Ощадбанк із чистим прибутком 1,95 млрд грн, що майже у 2,5 раза менше за показник першого кварталу 2025 року, та Універсал Банк (mono) – 1,68 млрд грн, що на 36,3% більше за торішній результат.

Слідом за ними йдуть ПУМБ – 1,38 млрд грн та Райффайзен Банк – 1,29 млрд грн, які зменшили цей показник відповідно на 11,3% та 41,7%.

Другу п'ятірку очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 1,19 млрд грн, що майже у 2,1 раза менше за показник першого кварталу 2025 року.

Наступні чотири позиції посіли банки з іноземним капіталом: ОТП Банк – 996,13 млн грн (-16,2% до першого кварталу 2025 року), Сітібанк – 738,81 млн грн (-39,8%), Креді Агріколь Банк – 695,91 млн грн, або майже удвічі менше, та Укрсиббанк – 670,50 млн грн, також майже удвічі менше.

Перелік із 11 збиткових банків у першому кварталі очолив Банк "Альянс"- 66,14 млн грн, який за аналогічний період минулого року отримав 163,92 млн грн збитку.

Далі йдуть два банки, які Нацбанк визнав неплатоспроможними у лютому цього року і які згодом перейшли до нових інвесторів. ПІН Банк, придбаний польською фінтехкомпанією ZEN.COM, збільшив чистий збиток до 21,79 млн грн із 14,60 млн грн за перший квартал 2025 року. Мотор-Банк, активи та зобов'язання якого придбав Асвіо Банк, отримав 16,08 млн грн чистого збитку проти 3,47 млн грн чистого прибутку роком раніше (показники наведено без урахування коригуючих проводок).

Загалом за січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн, що на що на 34,1%, або 13,46 млрд менше за результат аналогічного періоду минулого року.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#3