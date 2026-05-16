Інтерфакс-Україна
Події
00:03 16.05.2026

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

2 хв читати

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками січня-березня 2026 року зменшився порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23,9% та становив 12,85 млрд грн, або 49,4% від усього фінансового результату банківської системи, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з його даними, у трійці лідерів також перебувають Ощадбанк із чистим прибутком 1,95 млрд грн, що майже у 2,5 раза менше за показник першого кварталу 2025 року, та Універсал Банк (mono) – 1,68 млрд грн, що на 36,3% більше за торішній результат.

Слідом за ними йдуть ПУМБ – 1,38 млрд грн та Райффайзен Банк – 1,29 млрд грн, які зменшили цей показник відповідно на 11,3% та 41,7%.

Другу п'ятірку очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 1,19 млрд грн, що майже у 2,1 раза менше за показник першого кварталу 2025 року.

Наступні чотири позиції посіли банки з іноземним капіталом: ОТП Банк – 996,13 млн грн (-16,2% до першого кварталу 2025 року), Сітібанк – 738,81 млн грн (-39,8%), Креді Агріколь Банк – 695,91 млн грн, або майже удвічі менше, та Укрсиббанк – 670,50 млн грн, також майже удвічі менше.

Перелік із 11 збиткових банків у першому кварталі очолив Банк "Альянс"- 66,14 млн грн, який за аналогічний період минулого року отримав 163,92 млн грн збитку.

Далі йдуть два банки, які Нацбанк визнав неплатоспроможними у лютому цього року і які згодом перейшли до нових інвесторів. ПІН Банк, придбаний польською фінтехкомпанією ZEN.COM, збільшив чистий збиток до 21,79 млн грн із 14,60 млн грн за перший квартал 2025 року. Мотор-Банк, активи та зобов'язання якого придбав Асвіо Банк, отримав 16,08 млн грн чистого збитку проти 3,47 млн грн чистого прибутку роком раніше (показники наведено без урахування коригуючих проводок).

Загалом за січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн, що на що на 34,1%, або 13,46 млрд менше за результат аналогічного періоду минулого року.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#3

Теги: #нбу #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 15.05.2026
Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

19:25 15.05.2026
Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

00:37 15.05.2026
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

11:34 14.05.2026
Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

13:50 12.05.2026
Рада викликала голову НБУ Пишного на засідання 13 травня для обговорення зарплат наглядрад

Рада викликала голову НБУ Пишного на засідання 13 травня для обговорення зарплат наглядрад

11:31 11.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

20:44 08.05.2026
Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

12:14 02.05.2026
Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

10:35 02.05.2026
Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

У Британії новообрана адміністрація Reform UK зняла прапор України з будівлі ради графства Ессекс

Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

Мазурашу вніс в Раду законопроєкт про заборону ворожіння та езотеричних послуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА