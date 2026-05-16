Інтерфакс-Україна
Події
00:02 16.05.2026

Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

1 хв читати

Російські війська в п'ятницю обстріляли середмістя Херсона, внаслідок чого в лікарні від поранень помер 64-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"У лікарні помер чоловік, який сьогодні близько 10:50 постраждав через російський обстріл середмістя Херсона", – написав він у Телеграм.

За його словами, медики боролися за життя 64-річного херсонця, однак поранення виявилися смертельними.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/12982

Теги: #херсон #обстріл #жертва

22:49 15.05.2026
У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

12:20 15.05.2026
Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

08:59 15.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

08:12 15.05.2026
У Херсоні 66-річний чоловік зазнав важких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

23:05 14.05.2026
Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

08:19 14.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

22:45 13.05.2026
У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

20:19 12.05.2026
Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

