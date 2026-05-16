Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

Російські війська в п'ятницю обстріляли середмістя Херсона, внаслідок чого в лікарні від поранень помер 64-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"У лікарні помер чоловік, який сьогодні близько 10:50 постраждав через російський обстріл середмістя Херсона", – написав він у Телеграм.

За його словами, медики боролися за життя 64-річного херсонця, однак поранення виявилися смертельними.

