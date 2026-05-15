Інтерфакс-Україна
Події
22:49 15.05.2026

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

У Дніпрі сталося зіткнення двох легкових автомобілів, після чого один з них в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одна жінка загинула на місці, також постраждав ще один пішохід та обидва водії.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня близько 19.30 по вулиці Калиновій.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Ягуар", який попередньо, рухався з перевищенням швидкісного режиму. Після удару автомобіль "Ягуар" виїхав за межі проїзної частини, та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту та двох пішоходів.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з пішоходів – жінка – загинула на місці події. Ще один пішохід та обидва водії отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", – розповіли в поліції.

Як зазначається, попередньо, водії тверезі.

Наразі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Джерело: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/pfbid0ymFYEW6b6RXHqcaeLsapSaGcfS8TRa85UqGuc2he6sauMwiH7gXNLoF2Yocefr8xl

Теги: #дніпро #дтп #жертва

