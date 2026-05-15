Інтерфакс-Україна
Події
22:26 15.05.2026

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

1 хв читати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала офіційне підтвердження, що Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України буде розташований у Гаазі.

"Затвердження угоди в Кишиневі про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стало історичним кроком до створення інфраструктури правосуддя", – сказав він у ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, до Спецтрибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України вже приєдналися 37 учасників з трьох континентів.

І ця географія, як зазначив глава МЗС, надалі розширюватиметься.

Теги: #гаага #спецтрибунал #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 15.05.2026
Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

15:02 15.05.2026
Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

Спецтрибунал переходить у площину реального запуску, це свідчення майбутніх вироків за міжнародні злочини – генпрокурор

12:09 15.05.2026
Мудра після підписання угоди про керівництво Спецтрибуналу: Розраховуємо запустити вже наступного року

Мудра після підписання угоди про керівництво Спецтрибуналу: Розраховуємо запустити вже наступного року

11:02 15.05.2026
Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

10:46 15.05.2026
Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

10:39 15.05.2026
Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

05:22 15.05.2026
Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

12:22 08.05.2026
Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

11:59 08.05.2026
Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

Мазурашу вніс в Раду законопроєкт про заборону ворожіння та езотеричних послуг

На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

Сирський підписав наказ про масштабування збору інформації про порушення гуманітарного права окупантами

На розгляд Ради передано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030рр – НАЗК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА