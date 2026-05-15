Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала офіційне підтвердження, що Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України буде розташований у Гаазі.

"Затвердження угоди в Кишиневі про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стало історичним кроком до створення інфраструктури правосуддя", – сказав він у ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, до Спецтрибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України вже приєдналися 37 учасників з трьох континентів.

І ця географія, як зазначив глава МЗС, надалі розширюватиметься.